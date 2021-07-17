Advertisements

مصدر يكشف لـ"الفجـر" حقيقة وفاة المشير طنطاوي

السبت 17/يوليو/2021 - 08:41 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
Advertisements
نفى مصدر مُطلع، شائعة وفاه المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، في تصريح خاص لـ"الفجـر"، بعد توارد أنباء علب مواقع التواصل الاجتماعي بوفاته.

يذكر أن المشير محمد حسين طنطاوي، كان يشغل منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورأس المجلس العسكري إبان تنحي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بعد قيام ثورة ٢٥ يناير.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، خبر وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، على منصات الفيسبوك، دون مصدر رسمي أو تأكيد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة المشير طنطاوي حقيقة وفاة المشير طنطاوي المشير طنطاوي الفجر الحالة الصحية للمشير طنطاوي

أخبار تهمك

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

منذ حوالي 8 ساعات

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ ساعتين

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من مواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

منذ ساعة و 17 دقيقة

سبب غياب صفقة برشلونة الجديدة عن مران اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة غرق شقيق رامي صبري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الرحيل أو التجديد.. برشلونة يحسم مصير نجمه

منذ ساعة

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 21 ساعة

مصدر يكشف لـ"الفجـر" حقيقة وفاة المشير طنطاوي

منذ أقل من ساعة

عاجل - تشكيل كايزر تشيفز الرسمي ضد الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ ساعة و نصف

برشلونة يواصل استعدادته للموسم الجديد

منذ 34 دقيقة

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ 36 دقيقة

شاهد.. توقعات بنقص المياه في السودان الأسبوع المقبل بسبب السد الإثيوبي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - اظبط التردد الآن.. قنوات مفتوحة بالمجان تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

من "الزعيم" لـ"سوزان مبارك".. شائعات الوفاة تلاحق النجوم والمشاهير

مصدر مقرب من عائلة الرئيس الأسبق: سوزان مبارك تغادر العناية المركزة

سوزان لم تكن الأولى.. "مبارك" توفى 10 مرات على "سوشيال ميديا"

مواقع التواصل الاجتماعي تعلن وفاة سوزان مبارك.. وفريد الديب يُحذِّر

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

"هاشتاج طنطاوي مات".. يتصدر "تويتر" بعد شائعات وفاة المشير

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:01 م

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

07:32 م

شاهد.. توقعات بنقص المياه في السودان الأسبوع المقبل بسبب السد الإثيوبي

06:46 م

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

03:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس