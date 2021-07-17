مصدر يكشف لـ"الفجـر" حقيقة وفاة المشير طنطاوي

نفى مصدر مُطلع، شائعة وفاه المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، في تصريح خاص لـ"الفجـر"، بعد توارد أنباء علب مواقع التواصل الاجتماعي بوفاته.





يذكر أن المشير محمد حسين طنطاوي، كان يشغل منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورأس المجلس العسكري إبان تنحي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بعد قيام ثورة ٢٥ يناير.



