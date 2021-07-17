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نائب بالشيوخ: طمأنة الرئيس للشعب في "سد النهضة" يؤكد قوة الدولة

السبت 17/يوليو/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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نائب بالشيوخ: طمأنة الرئيس للشعب في سد النهضة يؤكد قوة الدولة
قال النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الأول لمشروع حياه كريمة عن أزمة سد النهضة، كانت بمثابة رسالة طمأنينة للشعب المصرى، لاسيما في ظل ثقة المصريين في القيادة السياسية وإدارتها للأزمات.

وقال فتح الباب في تصريح له اليوم، إن طمأنة الرئيس للمصريين يؤكد قوة الدولة المصرية وقوة موقفها استنادا لحقوقها التاريخية والقانونية والمشروعة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، ان ثقة الرئيس السيسى في حل الأزمة  نابعة من عدالة حقوقنا، كما إننا لانستهدف سوي الخير والتنمية  للجميع ولكن دون الإضرار بحياه المصريين، مشيرا ان مصر تدعم إثيوبيا في مشاريعها التنموية، دون ان يكون على حساب نصيب مصر من مياه النيل.

وتابع النائب ثروت فتح الباب، مصر لاتريد سوى حقها المشروع والمعلن عبر التاريخ في مياه النيل، وفى نفس الوقت تدعم أي مشروعات تنموية في اثيوبيا وأى من دول حدود النيل، فهو أمر ليس بجديد عليها، مشددا، ولكن غير مقبول المساس بحصتها من مياه النيل، نظرا لان مياه النيل بالنسبة لمصر هي شريان الحياه حيث يعد المصدر الرئيسى في الشرب والزراعة، وبالتالي فالمساس به يعد تهديد واضح لحياه ١٠٠ مليون مصري. 

وأضاف، ان القضية تمثل أمن قومي للبلاد، نظرا لخطورة اثارها علي البلاد ،  مشيرا إلي أن البلاد اتخذت كافة الوسائل التي تمكنها من ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من حصتها لمواجهة تحديات الزيادة السكانية.

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نائب بالشيوخ مجلس الشيوخ قوة الدولة سد النهضة الرئيس اثوبيا

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