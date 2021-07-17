أول تعليق من والد حلا شيحة بعد أزمتها الأخيرة مع تامر حسني

قال الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، إن ابنته تتعرض لحملة هجوم شرسة على الرغم من أنه لا يتفق مع ما نشرته وكتبته عن الفن وتصريحات الخاصة بفيلمها الأخير مع تامر حسني "مش أنا".



وأضاف "شيحة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم السبت: "حلا كانت سعيدة وكانت بتيجي تقولي هيبقى فيلم هايل وهينجح نجاح كبير".



وتابع "بعدها حلا تغيرت، وتواصلت مع تامر وهو حس أن مش هي دي حلا اللي عرفها أثناء التصوير حتى كانوا بيسألوها لو حابة نعيد حاجة أو نغير حاجة، وهي كانت سعيدة جدا".



واستطرد "بعد الفترة التي انقطعت فيها حلا وكانت خارج مصر علشان أولادها والمدارس بدأت يحصل عليها تغيرات غير طبيعية بدأت اقلق خاصة أن بنتي طيبة وبسيطة ومعندهاش خبث".



واستكمل حديثه "اشك أن هذا التصريح هي اللي كتبته خاصة أنه ما الجدوى إني اعمل هذا الكلام وأحرك الدنيا ضدي والفيلم نزل ونجح، وأنا ضد البوست وضد رأيها وكلامها".

