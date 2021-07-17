"الديهي" عن نهائي أبطال أفريقيا: "الأهلي هيفرح مصر والمصريين"



وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أنه في المباريات الإفريقية والدولية كلنا مصر مفيش أهلي ولا زمالك.



وتابع الإعلامي نشأت الديهي، أن أداء الأهلي رائع، وان شاء الله البطولة العاشرة تزين دولاب بطولاته.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه بعد قليل تنطلق المباراة النهائية للأهلي أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب، متمنيًا أن يعود الأهلي بالبطولة العاشرة ليؤكد تسيده للقارة الإفريقية، مؤكدًا أن النادي الأهلي سيد القارة الإفريقية بلا شك ولا فخر، وإن شاء الله هيفرح مصر والمصريين.