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والد حلا شيحة: ابنتي مختطفة.. ولم تقل الفن حرام (فيديو)

السبت 17/يوليو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، إن يحترم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي ويقدر البيان الذي أصدرته النقابة بخصوص تصريحات حلا شيحة الأخيرة عن الفن، ولكنه طالبه بالتريث في مسألة منعها من التمثيل لأنها تتعرض إلى حملة شرسة من وجهة نظره.

وأضاف "شيحة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم السبت: "قولت لنقيب الممثلين اقدر بيانك واحترمه وأتمنى نتريث قليلا حتى نرى ما وراء هذا الموضوع من الخبثاء ومن الواضح أنها هجمة شرسة غير معهودة، لأن حلا عمرها ما قالت أن الفن حرام ولا ارتدت الحجاب ولا اعتزلت".

وتابع "هناك هجمة شرسة تتعرض لها حلا، وهي تتعرض الآن لعملية اختطاف لأن حلا فنانة وبتحب الفن إلى أبعد الحدود، وأنا حزين لهذا الاختطاف، وعندما تحدثت مع معز مسعود عن وصفه بالداعية وأن هذا لا يتفق مع الكلام اللي بيقوله أو رؤيته، ولا شك أن معز مسعود وراء هذا الكلام وده على مسئوليتي وقمت بتهنئة القائمين على الفيلم، ولكن عايزين نشوف ما وراء هذا الموضوع".


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