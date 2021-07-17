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عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

السبت 17/يوليو/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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طالب الفنان أحمد العوضي الدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك فور دخولها غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية.

وكتب "العوضي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين هي في العمليات دلوقتي ومحتاجة دعواتكم"، اللهم انك الشافي المعافي بقدرتك على كل شئ اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

آخر أعمال «ياسمين» كان بطولة مسلسل «اللى مالوش كبير» الذي جمعها بزوجها أحمد العوضى للمرة الأولى بمشاركة دينا فؤاد، وخالد الصاوى محمود حافظ، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.

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