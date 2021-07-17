تجمع لمئات الأهلاوية في نادي الجزيرة مطالبين بـ "10 يا أهلي"





تجمع المئات من مشجعي النادي الأهلي اليوم في مقر النادي بالجزيرة، لمتابعة المباراة الفاصلة بين فريقهم الأول فريق كايزر تشيفز.



وجذب مقر نادي الجزيرة بالنادي الأهلي الجماهير حيث يتميز بالجو المفتوح والمساحات المتسعة.



وأشار الجماهير برقم 10 مطالبين فريقهم بالحصول على البطولة العاشرة لبطولة دوري الأبطال والتي حصل النادي الأهلي على كأس النسخة التاسعة لها العام الماضي.