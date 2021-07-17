Advertisements
تجمع لمئات الأهلاوية في نادي الجزيرة مطالبين بـ "10 يا أهلي"
السبت 17/يوليو/2021 - 08:58 م
حسام زيدان
Advertisements
تجمع المئات من مشجعي النادي الأهلي اليوم في مقر النادي بالجزيرة، لمتابعة المباراة الفاصلة بين فريقهم الأول فريق كايزر تشيفز.
وجذب مقر نادي الجزيرة بالنادي الأهلي الجماهير حيث يتميز بالجو المفتوح والمساحات المتسعة.
وأشار الجماهير برقم 10 مطالبين فريقهم بالحصول على البطولة العاشرة لبطولة دوري الأبطال والتي حصل النادي الأهلي على كأس النسخة التاسعة لها العام الماضي.
Advertisements