Advertisements
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا
السبت 17/يوليو/2021 - 09:01 م
الفجر الرياضي
Advertisements
سيكون نادي الأهلي على موعد مع مباراة نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
وتقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي يوم 22 يوليو الجاري فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد القاهرة الدولي.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة اون تايم سبورت المالكة لحقوق بث بطولة الدوري المصري الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
الجدير بالذكر أن نادي الأهلي يحتل المركز الثاني ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements