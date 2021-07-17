موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا

سيكون نادي الأهلي على موعد مع مباراة نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي يوم 22 يوليو الجاري فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد القاهرة الدولي.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة اون تايم سبورت المالكة لحقوق بث بطولة الدوري المصري الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





الجدير بالذكر أن نادي الأهلي يحتل المركز الثاني ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز.



