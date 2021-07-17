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معتز عبدالفتاح: خطاب السيسي عن السد الإثيوبي طمأننا بلغة لا تقبل الشك (فيديو)

السبت 17/يوليو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أشاد الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري.

وقال عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس"، إن "كلمة الرئيس السيسي حول سد النهضة الإثيوبي من أخطر الكلمات التي ألقاها الرئيس منذ أن تولى السلطة، الرجل وجد قلقا عن المصريين فأراد أن يطمئننا، وطمأننا بلغة لا تقبل الشك".

أضاف: "كلمته للمصريين أنه لا يليق بنا أن نقلق كلمة لا تخرج من شخص إلا ويعرف تماما ماذا يصنع.. السيسي عارف هو بيعمل إيه.. والأثيوبيين عندهم حل من اتنين، والاتنين تحت مظلة الدولة المصرية، يا تشتغلوا مع سامح شكري يا تشتغلوا مع محمد زكي، لأن الدولة المصرية ليس لديها بديل آخر".

تابع: "المياه عند المصريين زي الأكسجين عند بقية البشر، ومحدش هيفرض علينا أمر واقع، نحن لا نريد إلا التعاون، فإما التعاون أو الصراع.. مخلص كلمة السيسي أنه رفع راسنا وشرفنا وطمنا".

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