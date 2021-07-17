موجز البرلمان| رئيسًا "النواب والشيوخ" يهنئون الرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:



رئيس "النواب" لـ السيسي: لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة



بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1442هـ، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها العظيم بالخير واليمن والبركات.



جاء في نص البرقية: "يطيب لى باسمي واسم أعضاء مجلس النواب أن أتقدم إليكم فخامة الرئيس بخالص التهنئة القلبية مقرونة بأعز الأمانى الطيبة بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم وهو يرفُل فى ثياب العزة والمِنعة مرتقيًا أعلى مراتب السعادة".



وقال رئيـس مجلس النواب:"إن ما أنجزتموه- يا سيادة الرئيس- منذ أن أولاكم الشعب أمره وأودعكم أمانته كبير إذا ما قيس بالإمكانات المتاحة".



وتابع: "فبرغم العواصف العاتية وما أحاط بنا من ظروف خارجية وداخلية، إلا أن السنوات السبع الماضية رغم قصرها كانت حافلة بقفزات طويلة إلى الأمام محققة إنجازات عظيمة مفجرة ينابيع الخير فى ربوع مصر وخوض معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض مصر تليق باسمها وتاريخها وتراثها، وهى ظاهرة جلية يساندها الواقع ويقوم على كل منها دليل".



وأردف المستشار الدكتور حنفي جبالي: "لقد التزمتم – يا سيادة الرئيس – بسياسة خارجية متزنة ومتعقلة ترتبط بالأهداف القومية والمصالح الاستراتيجية وتعزيز التضامن بين الدول التى تشكل دوائر اهتمامنا وفى مقدمتها الدول العربية الشقيقة، وتعزيز علاقات مصر مع أشقائها فى القارة السمراء ومجموعة عدم الانحياز"، مؤكدًا أنه إذا كنا نفخر بهتاف "تحيا مصر"، فإن أول مفاخر كل منا أنه ولد فى مصر ويشارك فى نهضتها.



واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة، قائلًا: "لقد نصرت شعبك فى مواقف كثيرة فوقف الله معك مؤيدًا ونصيرًا تسدون عن مصر مطالع الفتن ليبلغ شعبها مرفأ الأمن والأمان".





رئيس الشيوخ مهنئا السيسي: ما تحقق على أيديكم من إنجازات ظاهرة جلية



بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في البرقية: يطيب لي باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم بخالص التهنئة القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات، داعين المولى عز وجل أن يديم على شعب مصر العظيم بزعامتكم الأمن والسلام.



وتابع: ينتهز مجلس الشيوخ هذه المناسبة الدينية الطيبة ليؤكد لكم أن ما تحقق على أيديكم من إنجازات، ظاهرة جلية، يبرزها الواقع ويقوم على كل منها دليل، ليعيش كل مواطن آمنا وعزيزًا في وطنه، داعين المولى عز وجل أن يعينكم على ما أقامكم فيه، وأن يسدد خطاكم ويرعاكم، وكل عام وأنتم بخير.





عضو "اقتصادية النواب": السيسي أول رئيس مصري يهتم بالريف والصعيد



قال النائب حسام زكي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" تُعد من أكبر المشروعات التنموية غير المسبوقة في تاريخ مصر والعالم، مؤكدًا أنها من أكبر المبادرات الإنسانية التي تستهدف تغيير وجه الريف المصري إلى الأفضل والارتقاء بكافة الخدمات المُقدمة للمواطنين كالصحة، والتعليم، والصرف الصحي، ومياه الشرب.



وأضاف "زكي" في بيان له، اليوم، أن هذه المبادرة تستهدف الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لـ 60 مليون مواطن مصري، وذلك بعد أن عاني من التهميش علي مدار أكثر من 30 عام وخاصةً فئة محدودي الدخل الذي تحمل تبعات الإصلاح الإقتصادي خلال الفترة الماضية، كما أنها تمثل طفرة اقتصادية واجتماعية داخل المجتمع، تساهم بشكل مباشر وغير مباشر فى النمو الاقتصادى، ومواجهة البطالة، وزيادة الإنتاج، وتدفق الاستثمارات. حيث تعتبر مبادرة حياة كريمة، أضخم مشروع اقتصادي فى العالم يهدف إلى إنقاذ المصريين من الفقر.



وأشار عضو اقتصادية النواب، إلى أن تخصيص 200 مليار جنيه بالعام المالي الجديد لمبادرة حياة كريمة يؤكد أن الرئيس السيسي هو أول رئيس يهتم بالريف والصعيد في تاريخ مصر، وذلك لتقليل الفجوة الحاصلة بين مستوى المدن والقرى، وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب وتقليل نسب البطالة، لافتًا إلى أن القرارات التي يتخذها الرئيس منذ توليه الحكم تثبت يومًا تلو الأخر أنه بالفعل نصير للغلابة والبسطاء.



وأكد عضو مجلس النواب، أن إطلاق الرئيس للعديد من المبادرات والمشروعات القومية العملاقة خلال الفترة القليلة الماضية يؤكد أن الرئيس السيسي يسعى إلى بناء مصر الجديدة في كافة المجالات التي ستعود بالنفع على المواطنين وذلك كجزء من رد الجميل للشعب المصري الذي تحمل على عاتقه نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي.



وكانت قد انطلقت، قبل أمس الخميس، فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة، والذي أقيم في ستاد القاهرة، تحت رعاية الرئيس السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وأعضاء مجلس النواب، وبمشاركة آلاف المواطنين الذين يمثلون كل طوائف الشعب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلامين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية الإقليمية والدولية.

