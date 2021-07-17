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محمد الباز يكشف موعد الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر

السبت 17/يوليو/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الإعلامي محمد الباز، عن موعد الموجة الرابعة من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها ستبدأ في أواخر شهر سبتمبر وبداية أول أكتوبر المقبلين.

وقال "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم السبت إن هناك انخفاض ملحوظ في أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا وهذا واضح من البيان اليومي الصادر من وزارة الصحة.

وأشار إلى أن هناك بعض المحافظات التي سجلت صفر إصابات ووفيات وفقًا للتصريحات الأخيرة من وزيرة الصحة، مستطردًا "الناس في مصر رحرحت شوية وشايفينهم مرحرحين بزيادة".

وتابع الباز "الناس لازم تأخذ بال وربنا يعدي الموجة الرابعة على خير زي ما عدت الثلاث موجات، خاصة أن الفيروس مازال موجود".

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