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عماد الدين حسين: كلمة الرئيس في احتفالية "حياة كريمة" نزعت عوامل القلق من المصريين بشأن السد

السبت 17/يوليو/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن طريقة اخراج احتفالية المؤتمر الأول لمشروع حياة كريمة أقرب إلى العالمية، وطريقة إعداد فقرات الاحتفالية كان متكاملا.

وثمن "حسين"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين خلال الاحتفالية عن السد الإثيوبي، موضحا أن كلمة الرئيس كانت محسوبة بدقة، حيث وازن بين تهدئة قلق المصريين، والتأكيد على أن مصر لا تفرط بحقها.

وأضاف أن السد الإثيوبي هو أهم قضية في تاريخ مصر الحديث، وربما تكون أهم من الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، حيث أن المياه متعلقة بحياتنا اليومية، مؤكدا أن كلمة الرئيس في احتفالية "حياة كريمة" نزعت عوامل القلق من المصريين بشأن السد الإثيوبي.

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