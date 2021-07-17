إقبال المشجعين على أندية البحر الأحمر لمتابعة نهائي دوري أبطال أفريقيا





ومن جانبه قال أشرف فؤاد مدير عام النادى الاجتماعى بالغردقة ، أن النادى كان مستعداً لاستقبال مشجعى النادى الأهلى، لمتابعة المباراة وسط الإلتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.





وأضاف فؤاد ، أن هناك أكثر من 5 شاشات عملاقة لمشاهدة المباراة ، موزعين في جميع المناطق بالنادى تجنباً أى تزاحم.





وشهدت أندية البحر الأحمر، إقبالاً كبيراً من المواطنين لمشاهدة مباراة الأهلى ضد كايزر تشيفز فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

شهدت أندية محافظة البحر الأحمر، إقبالاً كبيراً من المواطنين، لمشاهدة مباراة الأهلى كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا.