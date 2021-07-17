شهدت أندية البحر الأحمر ، إقبالا كبيرا من المواطنين لمتابعة مباراة الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا .
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إقبال المشجعين على أندية البحر الأحمر لمتابعة نهائي دوري أبطال أفريقيا
السبت 17/يوليو/2021 - 09:04 م
هيام على
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شهدت أندية محافظة البحر الأحمر، إقبالاً كبيراً من المواطنين، لمشاهدة مباراة الأهلى كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ومن جانبه قال أشرف فؤاد مدير عام النادى الاجتماعى بالغردقة ، أن النادى كان مستعداً لاستقبال مشجعى النادى الأهلى، لمتابعة المباراة وسط الإلتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.
وأضاف فؤاد ، أن هناك أكثر من 5 شاشات عملاقة لمشاهدة المباراة ، موزعين في جميع المناطق بالنادى تجنباً أى تزاحم.
وشهدت أندية البحر الأحمر، إقبالاً كبيراً من المواطنين لمشاهدة مباراة الأهلى ضد كايزر تشيفز فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.
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