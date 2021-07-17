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نجم برشلونة السابق يتابع مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

السبت 17/يوليو/2021 - 09:10 م
صامويل ايتو
صامويل ايتو
محمد الصو
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حرص الكاميروني صامويل ايتو نجم برشلونة الأسبق علي التواجد داخل ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء لحضور مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي ونادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وجاء تواجد الأسطورة الكاميرونية، من أجل متابعة اللقاء المرتقب في نهائي دوري الأبطال الإفريقي، حيث يعد إيتو من الأسماء الحريصة على التواجد في الأحداث الهامة بالقارة السمراء.

ويلتقي الأهلي نظيره كايزر شيفز الجنوب إفريقي، بعد قليل على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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صامويل ايتو رياضة الاخبار الرياضية الأهلي وكايزر تشيفز اخبار الرياضة

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