عاجل - مرور 15 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

مازال التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.





وشهدت الربع ساعة الأولى من عمر المباراة سيطرة تامة من قبل لاعبي الأهلي، وكانوا قريبن من تسجيل هدف التقدم لولا تصدي دفاعات كايزر تشيفز.





ويبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-



