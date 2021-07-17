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عاجل - مرور 15 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

السبت 17/يوليو/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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مازال التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وشهدت الربع ساعة الأولى من عمر المباراة سيطرة تامة من قبل لاعبي الأهلي، وكانوا قريبن من تسجيل هدف التقدم لولا تصدي دفاعات كايزر تشيفز.

ويبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

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كره القدم طاهر محمد طاهر - محمد شريف الاهلي الأهلي وكايزر تشيفز

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