وزيرة التضامن: "حياة كريمة" أكبر مشروع قومي في التاريخ (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة أطلقت العديد من المشروعات القومية خلال السنوات الماضية بالتنسيق بين الجهات الحكومة والأهلية والقطاع الخاصة، وهذا واضح في مشروع "100 مليون صحة" و"مصر الرقمية" وتطوير العشوائيات.



وتابعت "القباج"، خلال حوارها مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، ان مبادرة "حياة كريمة" هي الاكبر لأنها تشمل كل الريف المصري، خلاف أن نسبة المشاركة في هذا المشروع كبيرة جدًا، وتعد هذه المبادرة هي أكبر مشروع في التاريخ، ولا يقارن بأي مشروع قومي آخر.



ولفتت إلى أن مبادرة حياة كريمة تعيد تشكيل المجتمع، وتشمل مشارع في الكهرباء والمياه والغزا، وتؤدي غلى نقلة نوعية في حياة المواطن المصري، فهي أكبر مشروع تنموي تجمع 17 هدفًا من اهداف التنمية المستدامة.

