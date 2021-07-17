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الباز بعد أزمة حلا شيحة الأخيرة: "معز مسعود" هو إعادة إحياء للجيل الرابع من جماعة الإخوان

السبت 17/يوليو/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الإعلامي محمد الباز، أن حديثه عن أزمة الفنانة حلا شيحة بعد تصريحاتها الأخيرة، ليس فقط من منطلق اهتمامه بالفن أو الفنانين، ولكنه يتحدث عن هوية البلد.

وأكد "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم السبت: "لن نسمح لأحد أن يهين الفن المصري، ونشعر أن الموضوع أكبر من كده".

وأضاف "ما يحدث جعل الجماعات الظلامية ترمح ويعيدوا الكرة مرة أخرى ويجتذبوا الفنانة إليهم، ويصبح الصراع بين طرفين طرف يؤيد الفن والفنانين وطرف آخر ينقد الفن ويعتبره حرام، وأرى أن معز مسعود هو إعادة إحياء للجيل الرابع من جماعة الإخوان وهو ما يجب أن ننتبه إليه".

وفي تصريحات سابقة علق الباز، على أزمة الفنانة حلا شيحة والفنان تامر حسني التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، منتقدًا ما قامت به حلا بالاعتراض على الكليب من آخر أفلامها مع تامر حسني ونزوله على "اليوتيوب" في العشر الأوائل من ذي الحجة حسب تعبيرها.

وقال "الباز" "محتاجين نحط علامات استفهام ويكون فيه وقفة ما قامت فيه الفنانة حلا شيحة مع الفنان تامر حسني، أن حلا شيحة بتتكلم باسم ربنا، وهي تنتزع كيف ربنا راضي عن كذا ومش عن كذا".

وأضاف "هل المشكلة عن حلا أن الكليب نزل في العشر الأوائل وفيه مشاهد غير لائقة، ولو فيه مشاهد على حد تعبيرها يبقى لا ينفع ينزل في العشر الأوائل ولا أي من أيام ربنا، وبعدين رجعت تقول إن مشكلة الفن أننا لو نجحنا بمقاييس الدنيا لكن بمقاييس ربنا إحنا لم ولن ننجح وكأنها تنتزع من ربنا هذا الحق".

وتابع "حلا بتتكلم باسم ربنا وكأنها عارفة مين اللي هيدخل الجنة ومعاها المفاتيح، ناقصها دقن الحويني أو محمد حسين يعقوب وهذا يعتبر حالة من التخريب للوجدان والفن المصري، وكل ده بسبب زوجها معز مسعود وهو لا يعيني في شيء، ولكن بحذر من موضوع مهم وهو الإحياء الرابع لجماعة الإخوان الذي يقوم به هذا الجيل الجديد من الدعاة اللي انت متبقاش عارف هو بتاع دين ولا فن هو ده الجيل الجديد الذي يحاول إحياء الجيل الرابع للجماعة بعد حسن البنا وسيد قطب والتلمساني"

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