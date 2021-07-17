خبير يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة "التمويل العقاري" (فيديو)

قال أيمن محمد، الخبير العقاري، إن محدودي الدخل هم من لا يتجاوز دخلهم الشهري 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، أما متوسطي الدخل من لا يزيد دخله الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للمتزوج.



وأضاف "محمد"، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان؛ في برنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أنه لا بد أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ولم يسبق له الحصول على دعم في المبادرات السابقة للتمويل العقاري أو “ابني بيتك”، مشيرًا إلى أنه يمكن التقدم من القائمين بالخارج بشرط أن تنطبق عليهم نفس مستويات الدخل والحد الأقصى لسعر الوحدات بالمبادرة الجديدة.



وتابع: "لكن إذا كان المصري مقيم في الخارج، وليس له محل إقامة في مصر سيكون القرار وفقًا لجهة التمويل، فهي التي تحدد منح تمويل له أو لا، وفقًا لحجم المخاطر والسياسة الائتمانية التي يحددها البنك".



وأشار إلى أنه تم إدراج المبادرة لأول مرة لأصحاب المعاشات لإتاحة الفرصة لهم، خاصة من لديه معاش أو دخل إضافي أو ودائع في البنوك لكن بشروط وضوابط محددة مثل أن تكون نسبة المقدم المدفوعة من قيمة الوحدة السكنية لا تقل عن 40% من إجمالي سعرها، كما لا يزيد عمره عن 75 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.



