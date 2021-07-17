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"الديهي": تصريحات السيسي بشأن السد الإثيوبي بمثابة دستور عمل

السبت 17/يوليو/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أهم ما جاء في تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المؤتمر الأول لمشروع "حياة كريمة" الذي عقد الخميس الماضي بستاد القاهرة، رده على ما يجري من تساؤلات وقلق لدى المصريين بشان السد الإثيوبي وتأكيده بشكل واضح أن أمن مصر خط أحمر ولا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى، معتبرًا أن تصريحات الرئيس حول السد الإثيوبي ستبقى خالدة وهي بمثابة دستور عمل.

وأضاف "الديهي"، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أنه كان هناك حفاوة بالغة بالرئيس السيسي، خلال الاحتفالية وتم تحية الرئيس بما يليق به، ولكن الحاضرين كانوا لديهم وجع اسمه السد الإثيوبي، ولكن الرئيس السيسي يشعر بالمواطن وبما يدور في ذهنه.

وتابع، أن نظام حكم الرئيس السيسي، يمتاز بالشفافية والوضوح والتفاعل مع الناس، وأهم ملمح من ملامح حكم السيسي مصارحة المواطنين ومشاركتهم فيما يحدث، والصبر الاستراتيجي والحكمة والرشد والحسم وعدم التأجيل وعدم العمل في ظل سياسة المساحيق والمسكنات وجميع المشكلات تعالج جذريًا بدون مسكنات.

وشدد، على أننا نمر بأصعب فترة في تاريخ مصر، ونحتاج أن نكون أقوياء بحكمة ونحن لن نعفو إلا بما يحقق مصالحنا، مؤكدًا أن تصريحات الرئيس رسالة طمأنة للمصريين أننا أقوياء ولكن بحكمة.

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