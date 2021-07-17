الحمام المطروحي يضم لاعب بيلا بالقسم الثاني





واصل نادي الحمام المطروحي برئاسة عدلي رسلان في تدعيم صفوفه إستعدادا للموسم الجديد.



حيث نجح الفريق المطروحي في التعاقد مع إبراهيم فرنسا صانع العاب بيلا لمدة موسمين في ثاني صفقات الفريق المطروحي الصيفيه إستعدادا للموسم الجديد.



جاء التوقيع في حضور إبراهيم رسلان مدير التعاقدات، ونور رسلان نائب رئيس النادي، ومينا وديع وكيل اللاعب.



وكان الفريق المطروحي قد تعاقد مع عمر نبيل" حته" لاعب عثماثون طنطا في أولي صفقات الفريق