Advertisements

الحمام المطروحي يضم لاعب بيلا بالقسم الثاني

السبت 17/يوليو/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
Advertisements


واصل نادي الحمام المطروحي برئاسة عدلي رسلان في تدعيم صفوفه إستعدادا للموسم الجديد.

حيث نجح الفريق المطروحي في التعاقد مع إبراهيم فرنسا صانع العاب بيلا لمدة موسمين في ثاني صفقات الفريق المطروحي الصيفيه إستعدادا للموسم الجديد.

جاء التوقيع في حضور إبراهيم رسلان مدير التعاقدات، ونور رسلان نائب رئيس النادي، ومينا وديع وكيل اللاعب.

وكان الفريق المطروحي قد تعاقد مع عمر نبيل" حته" لاعب عثماثون طنطا في أولي صفقات الفريق

أخبار تهمك

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة غرق شقيق رامي صبري

منذ حوالي 8 ساعات

سبب غياب صفقة برشلونة الجديدة عن مران اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من مواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - اظبط التردد الآن.. قنوات مفتوحة بالمجان تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

منذ ساعة

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الرحيل أو التجديد.. برشلونة يحسم مصير نجمه

منذ ساعة

مصدر يكشف لـ"الفجـر" حقيقة وفاة المشير طنطاوي

منذ أقل من ساعة

عاجل - تشكيل كايزر تشيفز الرسمي ضد الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ ساعة و نصف

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ ساعتين

برشلونة يواصل استعدادته للموسم الجديد

منذ 34 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. توقعات بنقص المياه في السودان الأسبوع المقبل بسبب السد الإثيوبي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ 36 دقيقة

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 21 ساعة

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:01 م

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

07:32 م

شاهد.. توقعات بنقص المياه في السودان الأسبوع المقبل بسبب السد الإثيوبي

06:46 م

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

03:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس