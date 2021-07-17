عاجل - مرور 30 دقيقة.. سيطرة أهلاوية والشباك بيضاء أمام كايزر تشيفز

لا يزال التعادل السلبي يفرض نفسه على الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام نظيره كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وبعد مرور ٣٠ دقيقة من عمر المباراة لا يزال التعادل السلبي هو المسيطر على المباراة رغم المحاولات الحمراء من جانب لاعبي الأهلي.





وشهدت الدقائق الـ٣٠ من هذا اللقاء إهدار كلا الفريقين عددًا من الفرص السانحة للتسجيل لكن الشباك لا تزال بيضاء.



