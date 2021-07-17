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عاجل - مرور 30 دقيقة.. سيطرة أهلاوية والشباك بيضاء أمام كايزر تشيفز
السبت 17/يوليو/2021 - 09:30 م
علي نبوي
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لا يزال التعادل السلبي يفرض نفسه على الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام نظيره كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وبعد مرور ٣٠ دقيقة من عمر المباراة لا يزال التعادل السلبي هو المسيطر على المباراة رغم المحاولات الحمراء من جانب لاعبي الأهلي.
وشهدت الدقائق الـ٣٠ من هذا اللقاء إهدار كلا الفريقين عددًا من الفرص السانحة للتسجيل لكن الشباك لا تزال بيضاء.
ويواجه الأهلي نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي حاليًا على المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة
خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.
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