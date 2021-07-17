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أول رد من حلا شيحة بعد بيان نقابة المهن التمثيلية : هنيئا لي بشطب عضويتي

السبت 17/يوليو/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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ردت الفنانة حلا شيحة، عقب بيان نقابة المهن التمثيلية بشطب عضويتها وتوجهت بالشكر للصحافة التي نشرت فتوي دار الإفتاء.

وكتبت حلا عبر حسابها الشخصي على موقع الصور انستجرام: "حابة أشكر كل الناس الجميلة على رسايلهم الجميلة المشجعة، وحابة أشكر كل الصحافة اللي نشرت فتوى دار الإفتاء النهارده اللي موقفي هو نفس موقفها اللي بيوضح إن التمثيل والفن عموما زي أي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام.. وأنا لا أحب أن أكون جزء من أي نوع من التطرف سواء باسم الدين أو باسم الفن ولو نقابة المهن التمثيلية ترفض موقف دار الإفتاء الواضح فهنيئا لي بشطبها لعضويتي".

وتابعت: "حبي للفن محدش يقدر ينكره ولا يزايد عليه.. أنا ماتكلمتش غير عن نفسي وبقدر كل زمايلي، الزميل الوحيد اللي ذكرته هو اللي الموضوع أصلا متعلق بيه وعتابي ليه لحسن ظني بيه والعتاب في الملأ عشان الكليب في الملأ"

وأضافت: "بالنسبة للكلام غير اللائق عن الأجر، كل اللي في المجال شاهدين إني كنت اعتذر عن عدد كبير من الأعمال الفنية وكنت بقبل أجور أقل مما يتناسب معي تعاونا مع صناع العمل.. وأصلا ما استلمتش الجزء الأخير من أجري في الفيلم لما أتأخر نزوله جدا وبدأت اتغير وأصلّح.. لأن بصراحة الكلام عن (أجر كبير) ضحكني".

وتابعت: "أنا فنانة بطبعي ومن صغري وكل اللي يعرفوني عارفين حبي للفن.. ودايما هعبر عن نفسي بمواهبي الفنية لما أحب لكن الجديد اني مش هاعمل كده على حساب اللي أنا مؤمنة بيه بجد جوايا زي ما قولت مؤخرا.. أنا لا اهاجم أحد ولا أحارب أحد ولا أنا أفضل من أحد ولا أنصح أحد قبل ما انصح نفسي أولاً وكلنا نخطئ مفيش حد معصوم من الخطأ» واختتمت قائلة: «بتمني الخير دايماً لكل الناس بما فيهم كل زمايلي وصناع العمل".

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