مارسش يحقق فوزه الأول مع لايبزيج

حقق المدير الفني الجديد لفريق لايبزيج الألماني لكرة القدم، جيسي مارسش، الفوز في مباراته الأولى مع الفريق وذلك بفوزه على فريق ألكمار الهولندي بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت.





وسجل هدف المباراة، التي حضرها 600 مشجع، لازار سامارديتش.





وغاب عن لايبزج 12 لاعباً يتواجدون في أجازاتهم بعد مشاركتهم في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" أو سيشاركون مع منتخبات بلادهم في الأولمبياد التي تبدأ يوم الجمعة.





ومع ذلك كان متاحاً أمام مارسش تشكيل قوي، بالإضافة إلى تواجد دومينيك سوبوسلاي الذي شارك للمرة الأولى بعد غيابه ستة أشهر للإصابة.





وقال مارسش: "كانت بداية جيدة، ولكن بكل تأكيد لدينا المزيد من العمل ينتظرنا. نعلم أننا فريق رائع ولديه عقلية قوية. سعيد للغاية بأول اسبوعين من استعداداتنا للموسم الجديد".