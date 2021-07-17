Advertisements

مارسش يحقق فوزه الأول مع لايبزيج

السبت 17/يوليو/2021 - 09:30 م
جيسي مارسش
جيسي مارسش
وكالات
Advertisements
حقق المدير الفني الجديد لفريق لايبزيج الألماني لكرة القدم، جيسي مارسش، الفوز في مباراته الأولى مع الفريق وذلك بفوزه على فريق ألكمار الهولندي بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت.

وسجل هدف المباراة، التي حضرها 600 مشجع، لازار سامارديتش.

وغاب عن لايبزج 12 لاعباً يتواجدون في أجازاتهم بعد مشاركتهم في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" أو سيشاركون مع منتخبات بلادهم في الأولمبياد التي تبدأ يوم الجمعة.

ومع ذلك كان متاحاً أمام مارسش تشكيل قوي، بالإضافة إلى تواجد دومينيك سوبوسلاي الذي شارك للمرة الأولى بعد غيابه ستة أشهر للإصابة.

وقال مارسش: "كانت بداية جيدة، ولكن بكل تأكيد لدينا المزيد من العمل ينتظرنا. نعلم أننا فريق رائع ولديه عقلية قوية. سعيد للغاية بأول اسبوعين من استعداداتنا للموسم الجديد".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لايبزيج كره القدم جيسي مارسش امم أوروبا

أخبار تهمك

شاهد.. توقعات بنقص المياه في السودان الأسبوع المقبل بسبب السد الإثيوبي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من مواجهة كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

منذ حوالي 9 ساعات

الرحيل أو التجديد.. برشلونة يحسم مصير نجمه

منذ ساعة و 11 دقيقة

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

مصدر يكشف لـ"الفجـر" حقيقة وفاة المشير طنطاوي

منذ ساعة

عاجل - اظبط التردد الآن.. قنوات مفتوحة بالمجان تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ 42 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة غرق شقيق رامي صبري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 21 ساعة

سبب غياب صفقة برشلونة الجديدة عن مران اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تشكيل كايزر تشيفز الرسمي ضد الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يواصل استعدادته للموسم الجديد

منذ 40 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:01 م

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

07:32 م

شاهد.. توقعات بنقص المياه في السودان الأسبوع المقبل بسبب السد الإثيوبي

06:46 م

مصدر يكشف لـ"الفجـر" حقيقة وفاة المشير طنطاوي

08:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس