Advertisements

شقيق نوال الزغبي يكشف لـ "الفجر الفني" تطورات حالتها الصحية

السبت 17/يوليو/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


تعرّضت النجمة الذهبية نوال الزغبي لوعكة صحيّة نقلت على أثرها إلى المستشفى، وكشف الاعلامي فراس حليمي التفاصيل في تغريدة عبر تويتر.

وأعرب الجمهور عن قلقهم عليها بعد هذه الوعكة الصحية التي تعرضت لها، والتي برغم إصابتها بها صممت على إحياء حفلها في سوريا أمس.

وتواصل "الفجر الفني" مع شقيق نوال ومدير أعمالها مارسيل الزغبي، والذي طمأن الجمهور عليها وكل من سأل عنها وشعر بقلق على حالتها الصحية.

كما أكد على أنها بخير وأصبحت حالياً في صحة جيدة، وتشعر بتحسن شديد، قائلا: الحمدلله هي أحسن".

وكتب الإعلامي فراس حليمي منذ ساعات: "الحمدلله نوال الزغبي صارت أفضل وبتحسن مستمر.. قدّر الله ولطف وقطعت هالليلة على خير". وتابع "مهنية واخلاق والتزام‫ نوال الزغبي خلوها تغني اليوم".

وسرد أن نوال الزغبي أحيت حفلاً رغم وضعها الصّحي، وقال "لهلق بعدني مش مصدق انها قدرت توقف عالمسرح بعد كل اللي كان صاير فيها، خاصة بعد ما شافها الحكيم وقال ضروري تروح عالمستشفى. بس هي رفضت وقال في ناس جايين من آخر الدنيا عيب وحتى لو بدي غني ربع ساعة".

وختم "بقوة الله قطعت هالليلة ووصلت نوال على المستشفى ببيروت بخير وسلامة وهلق وضعها بدأ يتحسن بشكل تدريجي".

وبدورها، طمأنت جمهورها منذ دقائق، وكتبت تغريدة جاء فحواها: ‏الحمدلله صرت احسن ومرقت على خير خرجت من المستشفى ! شكرا لكل شخص اطمن عني بحبكن كتير.

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يقضي على كايزر تشيفز بالهدف الثاني عبر "أفشة" (فيديو)

منذ 41 دقيقة

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي ملك إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بالفوز على كايزر تشيفز بالثلاثة

منذ 14 دقيقة

مصدر يكشف لـ"الفجـر" حقيقة وفاة المشير طنطاوي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل - محمد شريف يضرب شباك كايزر تشيفز بالهدف الأول (فيديو)

منذ أقل من ساعة

جوارديولا يقرر طرد نجم مانشستر سيتي

منذ ساعة

الرحيل أو التجديد.. برشلونة يحسم مصير نجمه

منذ ساعتين و 35 دقيقة

شاهد.. توقعات بنقص المياه في السودان الأسبوع المقبل بسبب السد الإثيوبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بعد تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة.. موسيماني يُحقق انجازًا جديدًا ويُطارد رقم جوزيه التاريخي

منذ 14 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة غرق شقيق رامي صبري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يصعق شباك كايزر تشيفز بالهدف الثالث (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

عاجل - محمد شريف يضرب شباك كايزر تشيفز بالهدف الأول (فيديو)

10:14 م

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:01 م

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

07:32 م

جوارديولا يقرر طرد نجم مانشستر سيتي

10:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس