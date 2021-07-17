شقيق نوال الزغبي يكشف لـ "الفجر الفني" تطورات حالتها الصحية





تعرّضت النجمة الذهبية نوال الزغبي لوعكة صحيّة نقلت على أثرها إلى المستشفى، وكشف الاعلامي فراس حليمي التفاصيل في تغريدة عبر تويتر.



وأعرب الجمهور عن قلقهم عليها بعد هذه الوعكة الصحية التي تعرضت لها، والتي برغم إصابتها بها صممت على إحياء حفلها في سوريا أمس.



وتواصل "الفجر الفني" مع شقيق نوال ومدير أعمالها مارسيل الزغبي، والذي طمأن الجمهور عليها وكل من سأل عنها وشعر بقلق على حالتها الصحية.



كما أكد على أنها بخير وأصبحت حالياً في صحة جيدة، وتشعر بتحسن شديد، قائلا: الحمدلله هي أحسن".



وكتب الإعلامي فراس حليمي منذ ساعات: "الحمدلله نوال الزغبي صارت أفضل وبتحسن مستمر.. قدّر الله ولطف وقطعت هالليلة على خير". وتابع "مهنية واخلاق والتزام‫ نوال الزغبي خلوها تغني اليوم".



وسرد أن نوال الزغبي أحيت حفلاً رغم وضعها الصّحي، وقال "لهلق بعدني مش مصدق انها قدرت توقف عالمسرح بعد كل اللي كان صاير فيها، خاصة بعد ما شافها الحكيم وقال ضروري تروح عالمستشفى. بس هي رفضت وقال في ناس جايين من آخر الدنيا عيب وحتى لو بدي غني ربع ساعة".



وختم "بقوة الله قطعت هالليلة ووصلت نوال على المستشفى ببيروت بخير وسلامة وهلق وضعها بدأ يتحسن بشكل تدريجي".



وبدورها، طمأنت جمهورها منذ دقائق، وكتبت تغريدة جاء فحواها: ‏الحمدلله صرت احسن ومرقت على خير خرجت من المستشفى ! شكرا لكل شخص اطمن عني بحبكن كتير.