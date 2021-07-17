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أحمد زاهر يشارك صور من كواليس فيلم "الفارس"

السبت 17/يوليو/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان أحمد زاهر عدد من الصور من كواليس فيلم "الفارس"، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر "زاهر" بصحبة إيمان العاصي والنجم حسين فهمي، وكتب تعليقا قائلا: "من كواليس الفيلم النجم حسين_فهمي ايمان_العاصي باميلا_الكيك فيلم فارس قريبا يارب التوفيق والنجاح من عندك يارب ".

فيلم" الفارس" من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبصحبة عدد من نجوم الفن منهم: النجم حسين فهمى، إيمان العاصي، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، وابنته ملك أحمد زاهر، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن تشويقى.

أحمد زاهر يشارك صور من كواليس فيلم "الفارس"
أحمد زاهر يشارك صور من كواليس فيلم "الفارس"
أحمد زاهر يشارك صور من كواليس فيلم "الفارس"
أحمد زاهر يشارك صور من كواليس فيلم "الفارس"

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