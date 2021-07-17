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"أنا أضعف انسان".. رسالة مؤثرة من أحمد العوضي عقب إجراء زوجته عملية جراحية

السبت 17/يوليو/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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وجه الفنان أحمد العوضي رسالة جديدة للجمهور، وذلك عقب إجراء زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز عملية جراحية.

وكتب "العوضي" في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "يمكن ببان قدامكم دايما قوي.. لكن الحقيقه انا دلوقتي اضعف انسان علي وجه الارض عشان انا روحي مش معايا... انا ضعيف جدا من غيرك انتي لازم تبقي كويسه ولازم تقومي بالسلامه... انا لاول مره اكتب من غير ما اكون مفكر انا بكتب ايه وهكتب ايه... بس انتي هتقومي ان شاء الله باذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه... انا عاوزك تبقي كويسه وتقومي عشان اقولك اني لو كنت ببينلك اني بحبك مره فالحقيقي واللي جوايا اني بحبك الف مره... وانا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني انا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك.... قومي عشان انا بحبك... بحبك اكتر بكتيير من كل الكلام اللي انا كتبته.. اكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من ايام حلوه ومواقف صعبه مرت علينا... اكتر بكتير حتي من الموقف اللي احنا فيه دلوقتي.. انا بحبك..
ادعولها تقوم بالسلامه زي ما انتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجه دعواتكم ".

وكان الفنان أحمد العوضي قد أعلن منذ قليل عن إجراء زوجته ياسمين عبد العزيز عملية جراحية.

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