Advertisements

وزيرالتموين يوجه بضرورة متابعة عمل المخابز خلال إجازة عيد الأضحي

السبت 17/يوليو/2021 - 10:17 م
وزير التموين
وزير التموين
وكالات
Advertisements

كشفت وزارة التمموين والتجارة الداخلية اليوم الجمعة، أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي قد وجه اليوم رؤساء الشركات التابعة ‏للقابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من اللحوم بالمنافذ التابعة ‏لها.

وقال كمال أن توجيهات الوزير اليوم تضمنت ضخ اللحوم وتوافر السلع ‏الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية كما أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية قد أجرى العديد من الإتصالات بشركتي الجملة للتأكد من الكميات ‏المطروحة بمنافذ البيع، مشيراً الى أن الشركة القابضة قد زادت من كميات ‏ضخ اللحوم هذه المدة لأكثر من 170 طن يوم لمنافذ بيعها التي تنتشر ‏بمحافظات الجمهورية، مضيفاً أن كل مجمع يصل إلية هذه الأيام اكثر من ‏عشر رؤس لحوم سودانية مذبوحة في اليوم الواحد لتلبية كل احتياجات ‏المواطنين من اللحوم

كما تلقى السيد الأستاذ الدكتور علي المصيلحي من خلال المتحدث الرسمي ‏ومعاونه تقريراً من المركز الاعلامي التابع له، وأفاد التقرير الوارد اليه من ‏المركز الاعلامي الذي قام بجولة اليوم على الكثير من المجمعات الاستهلاكية وتم التأكد من توافر كميات كبيرة من اللحوم والسلع الأساسية مع تواجد أعداد ‏كبيرة من المواطنين على منافذ الصرف وتوافر كميات كبيرة من اللحوم ‏بالمجمعات السودانية الطازجة والخراف المبردة، وأكد التقرير الوارد الى ‏السيد الأستاذ الدكتور الوزير وجود حالة رضا كبيرة من المواطنين ‏بالتخفيضات الموجودة بإسعار اللحوم، واشادة المواطنين بقدرة الدولة ممثلة ‏في وزارة التموين بتلبية كل احتياجاتهم من لحوم في عيد الاضحى المبارك.‏

كما أكد احمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أن السيد الدكتور ‏علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد على مديريات ‏التموين بضرورة التواجد بالشارع أيام عيد الاضحى المبارك للتأكد من توافر ‏السلع للمواطنين وكذلك متابعة عمل المخابز ايضاً.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية أجازة عيد الاضحى إجازة عيد الأضحي وعمل المخابز

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي ملك إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بالفوز على كايزر تشيفز بالثلاثة

منذ 19 دقيقة

بعد تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة.. موسيماني يُحقق انجازًا جديدًا ويُطارد رقم جوزيه التاريخي

منذ 19 دقيقة

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يقضي على كايزر تشيفز بالهدف الثاني عبر "أفشة" (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة غرق شقيق رامي صبري

منذ حوالي 9 ساعات

جوارديولا يقرر طرد نجم مانشستر سيتي

منذ ساعة و 7 دقيقة

مصدر يكشف لـ"الفجـر" حقيقة وفاة المشير طنطاوي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الرحيل أو التجديد.. برشلونة يحسم مصير نجمه

منذ ساعتين و 40 دقيقة

شاهد.. توقعات بنقص المياه في السودان الأسبوع المقبل بسبب السد الإثيوبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يصعق شباك كايزر تشيفز بالهدف الثالث (فيديو)

منذ 33 دقيقة

عاجل - محمد شريف يضرب شباك كايزر تشيفز بالهدف الأول (فيديو)

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

"التموين" تؤكد توافر كل السلع بالمجمعات الأستهلاكية طوال أيام عيد الأضحى

"التموين" توفر سلعا مخفضة بنسبة 25٪ للمواطنين (فيديو)

مواعيد عمل المخابز خلال فترة عيد الفطر المبارك

مواعيد عمل المجمعات الإستهلاكية والمنافذ التموينية في عيد الفطر

المجمعات الاستهلاكية: آلية الكوبونات مستمرة خلال عيد الأضحى

بتوفير 18 ألف رأس ماشية.. "التموين" تعلن استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

عاجل - محمد شريف يضرب شباك كايزر تشيفز بالهدف الأول (فيديو)

10:14 م

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:01 م

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

07:32 م

جوارديولا يقرر طرد نجم مانشستر سيتي

10:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس