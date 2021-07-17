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مرور 60 دقيقة.. الأهلي يتقدم على كايزر تشيفز بهدف "شريف"
السبت 17/يوليو/2021 - 10:21 م
علي نبوي
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نجح الأهلي في التقدم على نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدف دون رد في المباراة المقامة على المركب الرياضي محمد الخامس بنهائي دوري أبطال إفريقيا..
وبعد وصول المباراة للدقيقة ٦٠ نجح الأهلي في فك طلاسم دفاع فريق كايزر تشيفز وسجل الهدف الأول في اللقاء عن طريق نجمه محمد شريف.
ويتقدم الأهلي على كايزر تشيفز بهدف دون رد في المباراة المقامة على المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب.
ويسعى الأهلي لتحقيق اللقب العاشر في بطولة دوري أبطال إفريقيا واللقب الثاني على التوالي.
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