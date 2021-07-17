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عاجل - الأهلي يقضي على كايزر تشيفز بالهدف الثاني عبر "أفشة" (فيديو)

السبت 17/يوليو/2021 - 10:24 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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نجح محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إحراز الهدف الثاني لفريقه في شباك كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ومن هجمة مرتدة منظمة مرر محمد شريف الكرة لمحمد مجدي أفشة على حدود منطقة الجزاء ليسددها داخل الشباك مسجلًا الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة ٦٤.

ويتقدم الأهلي على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدفين دون رد في المباراة المقامة على المركب الرياضي محمد الخامس بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

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