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عمرو أديب مهنئا الأهلي: وشي حلو عليكم

السبت 17/يوليو/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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هنأ الإعلامي عمرو أديب، النادي الأهلي لإحرازه الهدف الثاني في نهائي أبطال إفريقيا، "مبروك.. أنا لابس كرافتة حمراء عشانهم.. وده وشي عليهم الحلو".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه التقى ببعثة النادي الأهلي في ستاد القاهرة، معلقا: "سلمت على شريف الحريف اللي بياكل بلوبيف، وقفشة، وقولتلهم لما تكسبوا تقولوا ده وش عمرو أديب".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن النادي الأهلي حسم البطولة قبل نهايتها بنحو 20 دقيقة، معلقا: "مصر احمرت".

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