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5-3-2.. شوقي غريب يستقر على تشكيل الفراعنة في أولمبياد طوكيو

السبت 17/يوليو/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يخوض المنتخب الأولمبي بقيادة المدرب المخضرم شوقي غريب مواجهات قوية بدورة  الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو بعدما تأهل الفراعنة كأبطال لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي في طوكيو

و تنطلق فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو  خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس من العام الجاري 2021، حيث تبدأ الجولة الأولى بدور المجموعات أيام 22 و 25 و 28 من شهر يوليو.

و تقام أولى مواجهات منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب إسبانيا الأولمبي بالجولة الأولى من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم 22 يوليو 2021 بتوقيت الفراعنة.

ويواجه منتخب مصر الأولمبي في ثاني مبارياته في دورة الألعاب الأولمبية منافسه المنتخب الأرجنتيني عند تمام التاسعة و النصف من صباح يوم 25 يوليو 2021 وذلك بتوقيت القاهرة.

ويختتم أبناء المدرب المخضرم شوقي غريب مواجهاتهم في دور المجموعات بالجولة الثالثة أمام منتخب أستراليا عند الساعة الثانية من ظهيرة يوم 28 يوليو بتوقيت القاهرة.

من جانبه استقر المدرب المخضرم شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي تشكيل الفراعنة في طوكيو كالآتي:-

حراسة المرمى:- محمد الشناوي

خط الدفاع:- كريم العراقي - أسامة جلال - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح

خط الوسط:- أكرم توفيق - إمام عاشور

خط الهجوم:- طاهر محمد - رمضان صبحي

مهاجم:- أحمد ياسر ريان.

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