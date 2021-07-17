Advertisements

زينيت يتوج بكأس السوبر الروسي للمرة الثانية على التوالي

السبت 17/يوليو/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
واصل زينيت سان بطرسبرج تكريس العقدة لمنافسه لوكوموتيف موسكو بعد أن توج على حسابه بلقب كأس السوبر الروسي للمرة الثانية على التوالي بفوزه اليوم السبت في مباراة اللقب بثلاثية نظيفة.

وعلى ملعب كالينينغراد في المدينة التي تحمل نفس الاسم، أنهى بطل الدوري الروسي في الموسم الماضي الـ45 دقيقة الأولى متقدما بهدف سجله لاعب الوسط دالر كوزاييف في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني، عزز المهاجم الإيراني سردار أزمون من تفوق زينيت بهدف ثان في الدقيقة 57، قبل أن ينهي لاعب الوسط الدولي المخضرم ألكسندر إيروكين الأمور تماما بالثلاثية قبل 7 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وبهذا يواصل زينيت تفوقه على لوكوموتيف في هذه البطولة، بعد أن توج بها على حسابه في العام الماضي بنتيجة (2-1)، وهي المرة الثالثة توالياً التي يتصارع فيها الفريقين على اللقب.

ورفع زينيت رصيده من ألقاب السوبر إلى 6، ليأتي في المركز الثاني بفارق لقب وحيد خلف سسكا موسكو.
فيما توقف رصيد لوكوموتيف عند 3 ألقاب آخرها في 2019 أمام زينيت.

ودخل زينيت المباراة كونه بطلا للدوري الروسي، بينما كان لوكوموتيف هو بطل الكأس. 

أخبار تهمك

بعد تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة.. موسيماني يُحقق انجازًا جديدًا ويُطارد رقم جوزيه التاريخي

منذ 18 دقيقة

جوارديولا يقرر طرد نجم مانشستر سيتي

منذ ساعة و 6 دقيقة

الرحيل أو التجديد.. برشلونة يحسم مصير نجمه

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

منذ حوالي 10 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة غرق شقيق رامي صبري

منذ حوالي 9 ساعات

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 8 ساعات

مصدر يكشف لـ"الفجـر" حقيقة وفاة المشير طنطاوي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. توقعات بنقص المياه في السودان الأسبوع المقبل بسبب السد الإثيوبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - محمد شريف يضرب شباك كايزر تشيفز بالهدف الأول (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يصعق شباك كايزر تشيفز بالهدف الثالث (فيديو)

منذ نصف ساعة

عاجل - الأهلي يقضي على كايزر تشيفز بالهدف الثاني عبر "أفشة" (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي ملك إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بالفوز على كايزر تشيفز بالثلاثة

منذ 18 دقيقة

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ ساعتين و 10 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

عاجل - محمد شريف يضرب شباك كايزر تشيفز بالهدف الأول (فيديو)

10:14 م

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:01 م

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

07:32 م

جوارديولا يقرر طرد نجم مانشستر سيتي

10:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس