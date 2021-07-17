زينيت يتوج بكأس السوبر الروسي للمرة الثانية على التوالي

واصل زينيت سان بطرسبرج تكريس العقدة لمنافسه لوكوموتيف موسكو بعد أن توج على حسابه بلقب كأس السوبر الروسي للمرة الثانية على التوالي بفوزه اليوم السبت في مباراة اللقب بثلاثية نظيفة.





وعلى ملعب كالينينغراد في المدينة التي تحمل نفس الاسم، أنهى بطل الدوري الروسي في الموسم الماضي الـ45 دقيقة الأولى متقدما بهدف سجله لاعب الوسط دالر كوزاييف في الدقيقة 27.





وفي الشوط الثاني، عزز المهاجم الإيراني سردار أزمون من تفوق زينيت بهدف ثان في الدقيقة 57، قبل أن ينهي لاعب الوسط الدولي المخضرم ألكسندر إيروكين الأمور تماما بالثلاثية قبل 7 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.





وبهذا يواصل زينيت تفوقه على لوكوموتيف في هذه البطولة، بعد أن توج بها على حسابه في العام الماضي بنتيجة (2-1)، وهي المرة الثالثة توالياً التي يتصارع فيها الفريقين على اللقب.





ورفع زينيت رصيده من ألقاب السوبر إلى 6، ليأتي في المركز الثاني بفارق لقب وحيد خلف سسكا موسكو.

فيما توقف رصيد لوكوموتيف عند 3 ألقاب آخرها في 2019 أمام زينيت.





ودخل زينيت المباراة كونه بطلا للدوري الروسي، بينما كان لوكوموتيف هو بطل الكأس.



