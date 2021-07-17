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دار الإفتاء: بيع جلد الأضحية حرام شرعًا (فيديو)

السبت 17/يوليو/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الافتاء، إن بيع المُضحي لجلد الأضحية حرام شرعًا، وعليه أن يتصدق بها، مشيرًا إلى أن السنة تقتضي أن يقوم المُضحي بقص الأظافر او شعره، ولا يأثم إذا قصر أو قص أظافره مثلما يفعل الحجاج.

وتابع "عمران"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن اكل كبدة الأضحية وقت الذبح أمر يرجع إلى طباع الناس وعائدتهم وليس له أي أصل شرعي.

ولفت إلى أن هناك شروطًا للأضحية الصحيحة تتمثل في: ان تكون مطابقة للمواصفات البيطرية، يكي تكون سليمة من الأمراض، وأن تكون مكتملة اللحم، وأن لا يتم إيذاء الإضحية قبل الذبح في أطار الرحمة بالذبيحة.


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