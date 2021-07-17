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أحمد عز يواصل تصدره بفيلم "العارف" لليوم الثالث على التوالي

السبت 17/يوليو/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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واصل النجم أحمد عز تصدره لإيرادات السينما لليوم الثالث على التوالي حيث تصدر فيلم "العارف" إيرادات شباك التذاكر المصري منذ طرحه يوم الأربعاء الماضي حيث حقق الفيلم أمس 2 مليون جنيه و64 ألفًا.


وحقق فيلم العارف يوم الخميس الماضي ما يقرب من 2 مليون جنيه في إيرادات، ليتصدر بذلك المرتبة الأولى بين الأفلام المعروضة معه في نفس التوقيت.


يذكر أن "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر ، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

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