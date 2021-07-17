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عاجل - الأهلي يصعق شباك كايزر تشيفز بالهدف الثالث (فيديو)
السبت 17/يوليو/2021 - 10:37 م
علي نبوي
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نجح عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إحراز الهدف الثالث لفريق في شباك كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.
وفي الدقيقة ٧٤ وصلت الكرة لحسين الشحات الذي مررها لمحمد شريف ومنه بالكعب لعمرو السولية الذي سدد الكرة رائعة داخل الشباك مسجلًا الهدف الثالث للأهلي في اللقاء.
ويتقدم الأهلي على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف دون رد في نهائي دوري أبطال إفريقيا سجلهم كلًا من محمد سويف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية.
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