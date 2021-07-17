Advertisements

لحظات من الترقب لجماهير الأهلي بمدينة نصر (صور)

السبت 17/يوليو/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة - تصوير: عبير أحمد
Advertisements
يتابع مشجعي فريقي الأهلي وكايرز تشيفز، في ترقب وقلق، مباراة مصيرية على مقاهي مدينة نصر.

ويواجه الأهلي نظيره كايرز تشيفز بطل جنوب أفريقيا في نهائي دوري الأبطال الأفريقى، اليوم، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

كما قام محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتسجيل الهدف الأول للفريق في مرمى كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في الدقيقة 53 من زمن المباراة، وأحرز أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 64، بينما أحرز عمرو السولية الهدف الثالث في الدقيقة 74.
لحظات من الترقب لجماهير الأهلي بمدينة نصر (صور)
لحظات من الترقب لجماهير الأهلي بمدينة نصر (صور)
لحظات من الترقب لجماهير الأهلي بمدينة نصر (صور)
لحظات من الترقب لجماهير الأهلي بمدينة نصر (صور)
لحظات من الترقب لجماهير الأهلي بمدينة نصر (صور)
لحظات من الترقب لجماهير الأهلي بمدينة نصر (صور)
لحظات من الترقب لجماهير الأهلي بمدينة نصر (صور)
لحظات من الترقب لجماهير الأهلي بمدينة نصر (صور)
لحظات من الترقب لجماهير الأهلي بمدينة نصر (صور)
لحظات من الترقب لجماهير الأهلي بمدينة نصر (صور)
لحظات من الترقب لجماهير الأهلي بمدينة نصر (صور)
لحظات من الترقب لجماهير الأهلي بمدينة نصر (صور)
لحظات من الترقب لجماهير الأهلي بمدينة نصر (صور)
لحظات من الترقب لجماهير الأهلي بمدينة نصر (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نتيجة مباراة الأهلي وكايزر مباراة الأهلي وكايزر مباراة الأهلي الفجر الأهلي وكايزر

أخبار تهمك

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. توقعات بنقص المياه في السودان الأسبوع المقبل بسبب السد الإثيوبي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة.. موسيماني يُحقق انجازًا جديدًا ويُطارد رقم جوزيه التاريخي

منذ ربع ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة غرق شقيق رامي صبري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الأهلي يقضي على كايزر تشيفز بالهدف الثاني عبر "أفشة" (فيديو)

منذ 43 دقيقة

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ ساعتين و 8 دقيقة

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 8 ساعات

الرحيل أو التجديد.. برشلونة يحسم مصير نجمه

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي ملك إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بالفوز على كايزر تشيفز بالثلاثة

منذ ربع ساعة

جوارديولا يقرر طرد نجم مانشستر سيتي

منذ ساعة

عاجل - محمد شريف يضرب شباك كايزر تشيفز بالهدف الأول (فيديو)

منذ أقل من ساعة

مصدر يكشف لـ"الفجـر" حقيقة وفاة المشير طنطاوي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - الأهلي يصعق شباك كايزر تشيفز بالهدف الثالث (فيديو)

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

في مقاهي مدينة نصر.. ترقب وتوتر خلال مباراة القمة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

موسيماني يعقد محاضرة فنية مع لاعبي الأهلي

مسحة طبية للاعبى الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز

عاجل.. سلبية مسحة لاعبي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

عاجل - مرور 30 دقيقة.. سيطرة أهلاوية والشباك بيضاء أمام كايزر تشيفز

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

عاجل - محمد شريف يضرب شباك كايزر تشيفز بالهدف الأول (فيديو)

10:14 م

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:01 م

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

07:32 م

جوارديولا يقرر طرد نجم مانشستر سيتي

10:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس