لحظات من الترقب لجماهير الأهلي بمدينة نصر (صور)

يتابع مشجعي فريقي الأهلي وكايرز تشيفز، في ترقب وقلق، مباراة مصيرية على مقاهي مدينة نصر.



ويواجه الأهلي نظيره كايرز تشيفز بطل جنوب أفريقيا في نهائي دوري الأبطال الأفريقى، اليوم، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.



كما قام محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتسجيل الهدف الأول للفريق في مرمى كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في الدقيقة 53 من زمن المباراة، وأحرز أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 64، بينما أحرز عمرو السولية الهدف الثالث في الدقيقة 74.