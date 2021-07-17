Advertisements
شاهد ملخص الشوط الثاني من مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا
السبت 17/يوليو/2021 - 10:54 م
الفجر الرياضي
Advertisements
توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، بعد فوزه الساحق والعريض على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements