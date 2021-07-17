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شاهد ملخص الشوط الثاني من مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 17/يوليو/2021 - 10:54 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، بعد فوزه الساحق والعريض على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021.

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