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رد فعل غير متوقع من جماهير الأهلي بعد إحراز الهدف الثاني (فيديو)

السبت 17/يوليو/2021 - 10:44 م
بوابة الفجر
تصوير: بلال أحمد - مصطفى الديب
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احتفل جماهير النادي الأهلي، منذ قليل، بالهدف الثاني في شباك كايزر، والذي سجله أفشة بالدقيقة 64، في نهائي أبطال أفريقيا.


وبدأ جمهور الفريق الأحمر بالاحتفال على المقاهي، خلال مشاهدتهم للمباراة، وسط حالة من الترقب والتوتر والفرحة.


وصعد الأهلي بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني، لنهائي النسخة الحالية بعد عبور عقبة الترجي التونسي، بينما أطاح كايزر تشيفز بالوداد البيضاوي المغربي.

 

ويتفوق الأهلي بفارق كبير على أندية جنوب أفريقيا مجتمعة؛ حيث تمتلك الأخيرة لقبين فقط في تاريخها، على صعيد دوري الأبطال، وقد أحرزهما أورلاندو بيراتس وصن داونز، عامي 1995 و2016 على الترتيب.

 

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