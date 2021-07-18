استشاري: فيروس كورونا يحرم القلب من الأكسجين (فيديو)

قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب بكلية طب قصر العيني، إن هناك علاقة بين الإصابة بفيروس كورونا وبين وجود ضعف في عضلة القلب.





وأوضح "الوكيل"، خلال حواره ببرنامج "شارع القلب"، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد صقر، أن الإصابة بفيروس كورونا كما تتسبب في التهابات في الرئة، فهي تتسبب في التهابات في عضلة القلب أيضًا، وتجعل قدرة عضلة القلب على الانقباض ضعيفة، ومن الممكن أن تحدث مضاعفات وتليفًا في عضلة القلب.





وأضاف استشاري جراحة القلب والصدر بطب القاهرة، أن الالتهابات الفيروسية وخاصة كورونا تصيب الرئة فيحرم القلب من الأكسجين، موضحًا أن معدل الجلطات يزيد مع الإصابة بفيروس كورونا وخاصة في الشرايين التاجية.





وأوضح ، أنه حتى الآن هناك دراسات لكي يعلموا هل تستمر أعراض ضعف عضلة القلب دائمًا أم تعود لكفاءتها بعد الشفاء من كورونا، مؤكدًا على ضرورة معرفة أمراض القلب مبكرًا لكي لا يصل المريض إلى مرحلة ضعف عضلة القلب، فتدرك هذا الأمر مبكرًا يمكن الإنسان من تجاوز أعراض كثيرة يمكن أن تحدث له، متابعًا أن "العلاج المناسب في الوقت المناسب يساعد القلب على استعادة كفاءته مرة أخرى".



