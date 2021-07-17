Advertisements

الأرصاد تصدم المصريين بشأن طقس عيد الأضحى

السبت 17/يوليو/2021 - 10:53 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن ارتفاع درجات الحرارة خلال شهري يوليو وأغسطس أمر طبيعي، معلقا: "التغيرات المناخية لم تؤثر في مصر بشكل كبير".

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها خلال فصل الصيف العام الماضي كانت 38 درجة، ولكن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في فصل الصيف حتى العام كانت 39 درجة في الظل.

وأوضح أنه لا يمكن الاعتماد على درجة الحرارة التي تظهر في السيارة، معلقا: "دي كتلة من الحديد"، منوها بأن البلد ستشهد انخفاضا طفيفا في درجات يوم الإثنين بنحو درجتين.

ولفت إلى أن نسبة الرطوبة خلال شهري يوليو وأغسطس تتجاوز 90%، موضحا أن درجة الحرارة خلال أيام عيد الأضحى ستكون 37 درجة في الظل، بينما ستتراوح درجة الحرارة المحسوسة ما بين 39 إلى 40 درجة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة بوابة الفجر الفجر الطقس الارصاد

أخبار تهمك

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الرحيل أو التجديد.. برشلونة يحسم مصير نجمه

منذ ساعتين و 41 دقيقة

جوارديولا يقرر طرد نجم مانشستر سيتي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الأهلي يقضي على كايزر تشيفز بالهدف الثاني عبر "أفشة" (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

بعد تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة.. موسيماني يُحقق انجازًا جديدًا ويُطارد رقم جوزيه التاريخي

منذ ثلث ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة غرق شقيق رامي صبري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي ملك إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بالفوز على كايزر تشيفز بالثلاثة

منذ ثلث ساعة

عاجل - الأهلي يصعق شباك كايزر تشيفز بالهدف الثالث (فيديو)

منذ 34 دقيقة

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

مصدر يكشف لـ"الفجـر" حقيقة وفاة المشير طنطاوي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

شاهد.. توقعات بنقص المياه في السودان الأسبوع المقبل بسبب السد الإثيوبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - محمد شريف يضرب شباك كايزر تشيفز بالهدف الأول (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ ساعتين و 12 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

عاجل - محمد شريف يضرب شباك كايزر تشيفز بالهدف الأول (فيديو)

10:14 م

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:01 م

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

07:32 م

جوارديولا يقرر طرد نجم مانشستر سيتي

10:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس