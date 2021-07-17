الأرصاد تصدم المصريين بشأن طقس عيد الأضحى

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن ارتفاع درجات الحرارة خلال شهري يوليو وأغسطس أمر طبيعي، معلقا: "التغيرات المناخية لم تؤثر في مصر بشكل كبير".





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها خلال فصل الصيف العام الماضي كانت 38 درجة، ولكن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في فصل الصيف حتى العام كانت 39 درجة في الظل.





وأوضح أنه لا يمكن الاعتماد على درجة الحرارة التي تظهر في السيارة، معلقا: "دي كتلة من الحديد"، منوها بأن البلد ستشهد انخفاضا طفيفا في درجات يوم الإثنين بنحو درجتين.



