شاهد أهداف مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا





وسجل ثلاثية الأهلي كلًا من محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية في الدقائق ٥٣ ، ٦٤ ، ٧٤.





وحافظ الأهلي على لقبه للمرة الثانية على التوالي، وتعد هذه البطولة هي العاشرة للقلعة الحمراء في بطولة دوري أبطال غفريقيا





تُوّج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، في نهائي البطولة الإفريقية.