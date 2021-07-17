Advertisements

شاهد أهداف مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 17/يوليو/2021 - 10:53 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
تُوّج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، في نهائي البطولة الإفريقية.

وسجل ثلاثية الأهلي كلًا من محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية في الدقائق ٥٣ ، ٦٤ ، ٧٤.

وحافظ الأهلي على لقبه للمرة الثانية على التوالي، وتعد هذه البطولة هي العاشرة للقلعة الحمراء في بطولة دوري أبطال غفريقيا

أخبار تهمك

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة غرق شقيق رامي صبري

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة.. موسيماني يُحقق انجازًا جديدًا ويُطارد رقم جوزيه التاريخي

منذ ربع ساعة

عاجل - الأهلي يقضي على كايزر تشيفز بالهدف الثاني عبر "أفشة" (فيديو)

منذ 43 دقيقة

مصدر يكشف لـ"الفجـر" حقيقة وفاة المشير طنطاوي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - محمد شريف يضرب شباك كايزر تشيفز بالهدف الأول (فيديو)

منذ أقل من ساعة

شاهد.. توقعات بنقص المياه في السودان الأسبوع المقبل بسبب السد الإثيوبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي ملك إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بالفوز على كايزر تشيفز بالثلاثة

منذ ربع ساعة

جوارديولا يقرر طرد نجم مانشستر سيتي

منذ ساعة

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الأهلي يصعق شباك كايزر تشيفز بالهدف الثالث (فيديو)

منذ نصف ساعة

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الرحيل أو التجديد.. برشلونة يحسم مصير نجمه

منذ ساعتين و 37 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

عاجل - محمد شريف يضرب شباك كايزر تشيفز بالهدف الأول (فيديو)

10:14 م

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:01 م

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

07:32 م

جوارديولا يقرر طرد نجم مانشستر سيتي

10:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس