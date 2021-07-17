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بعد تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة.. موسيماني يُحقق انجازًا جديدًا ويُطارد رقم جوزيه التاريخي

السبت 17/يوليو/2021 - 10:51 م
الأهلي
الأهلي
علاء خليف
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قاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فريقه الأهلي للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعدما تغلب على فريق كايزر تشيفز بنتيجة 3-0 في نهائي البطولة الذي جمع الفريقين مساء السبت، بالمغرب.

افتتح أهداف الأهلي محمد شريف بالدقيقة 53، وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني للمارد الأحمر بالدقيقة 64، واختتم عمرو السولية أهداف الفريق الأهلاوي بالدقيقة 73 من زمن اللقاء، ليحتفظ الفريق بلقبه الإفريقي للعام الثاني على التوالي.

موسيماني يُطارد صدارة جوزيه

وتوج موسيماني بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بعدما سبق وحصد لقب البطولة عام 2016 مع ماميلودي صنداونز، وفي 2020 مع الأهلي وفي المرتين على حساب الزمالك، وأخيرًا هذا العام مع المارد الأحمر على حساب كايزر تشيفز.

وأصبح موسيماني ثاني مدرب في التاريخ يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا 3 مرات (2016، 2020، 2021)، بعد البرتغالي مانويل جوزيه أكثر مدرب حصد لقب البطولة القارية حيث توج بلقب البطولة 4 مرات مع الأهلي أعوام 2001، 2005، 2006، 2008.

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