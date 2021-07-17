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عاجل - أول تعليق من أبو تريكة بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا
السبت 17/يوليو/2021 - 10:58 م
الفجر الرياضي
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توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، بعد فوزه الساحق والعريض على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021.
وسجل ثلاثية الأهلي كلًا من محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية في الدقائق ٥٣ ، ٦٤ ، ٧٤.
وحافظ الأهلي على لقبه للمرة الثانية على التوالي، وتعد هذه البطولة هي العاشرة للقلعة الحمراء في بطولة دوري أبطال غفريقيا
وعلق محمد أبو تريكة نجم منتخب صمر والنادي الأهلي السابق على تتويج الفريق الأحمر قائلًا :"الف مبروك لنادينا الحبيب الاهلي بطل القرن الإفريقي انجاز تاريخي يضاف إلى الانجازات العديدة و الالقاب التي تتجاوز 140 لقب طوال تاريخه . ودائما الاهلي على القمة ..الحمد لله … ويجتهد الجميع من أجل المزيد".
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