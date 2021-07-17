عاجل - أول تعليق من أبو تريكة بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، بعد فوزه الساحق والعريض على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021.





وسجل ثلاثية الأهلي كلًا من محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية في الدقائق ٥٣ ، ٦٤ ، ٧٤.

وحافظ الأهلي على لقبه للمرة الثانية على التوالي، وتعد هذه البطولة هي العاشرة للقلعة الحمراء في بطولة دوري أبطال غفريقيا



