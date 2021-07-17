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الأهلي "ملك إفريقيا".. سجل المتوجين بلقب دوري الأبطال عبر التاريخ

السبت 17/يوليو/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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واصل النادي الأهلي هوايته المفضلة وتوج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما تغلب على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-0، في نهائي البطولة والذي أقيم على استاد المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب.

وعزز النادي الأهلي صدارته للأندية الأكثر تتويجًا بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عبر التاريخ برصيد 10 ألقاب، بينما حقق فريقي الزمالك ومازيمبي الكونغولي لقب البطولة القارية 5 مرات لكل منهما.

وإليكم سجل المتوجين بلقب دوري أبطال إفريقيا عبر التاريخ:-


1965 أوريكس دوالا (الكاميرون)

1966 ستاد أبيدجان (كوت ديفوار)

1967 مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

1968 مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

1969 الإسماعيلي (مصر)

1970 أشانتي كوتوكو (غانا)

1971 كانون ياوندي (الكاميرون)

1972 هافيا كوناكري (غينيا)

1973 فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية)

1974 كارا برازافيل (الكونغو)

1975 هافيا كوناكري (غينيا)

1976 مولودية الجزائر (الجزائر)

1977 هافيا (غينيا)

1978 كانون ياوندي (الكاميرون)

1979 يونيون دوالا (الكاميرون)

1980 كانون ياوندي (الكاميرون)

1981 شبيبة القبائل (الجزائر)

1982 الأهلي (مصر)

1983 أشانتي كوتوكو (غانا)

1984 الزمالك (مصر)

1985 الجيش الملكي (المغرب)

1986 الزمالك (مصر)

1987 الأهلي (مصر)

1988 وفاق سطيف (الجزائر)

1989 الرجاء البيضاوي (المغرب)

1990 شبيبة القبائل (الجزائر)

1991 النادي الإفريقي (تونس)

1992 الوداد البيضاوي (المغرب)

1993 الزمالك (مصر)

1994 الترجي الرياضي (تونس)

1995 أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا)

1996 الزمالك (مصر)

1997 الرجاء البيضاوي (المغرب)

1998 أسيك أبيدجان ميموزا (كوت ديفوار)

1999 الرجاء البيضاوي (المغرب)

2000 هارتس أوف أوك (غانا)

2001 الأهلي (مصر)

2002 الزمالك (مصر)

2003 إنيمبا (نيجيريا)

2004 إنيمبا (نيجيريا)

2005 الأهلي (مصر)

2006 الأهلي (مصر)

2007 النجم الساحلي (تونس)

2008 الأهلي (مصر)

2009 مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

2010 مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

2011 الترجي الرياضي (تونس)

2012 الأهلي (مصر)

2013 الأهلي (مصر)

2014 وفاق سطيف (الجزائر)

2015 مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

2016 ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا)

2017 الوداد البيضاوي (المغرب)

2018 الترجي الرياضي (تونس)

2019 الترجي الرياضي (تونس)

2020 الأهلي (مصر)

2021 الأهلي (مصر)

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