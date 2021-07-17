الأولمبية تهنئ الأهلي بالفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للنادي الأهلي وجماهيره ومجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب بعد تحقيق الفريق الأول لكرة القدم لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق كايزر شيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة في مباراة النهائي التي أقيمت اليوم في المغرب.





ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهاني للاعبي فريق النادي الأهلي والجهاز الفني على هذا المستوى المميز والفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في مسيرة الفريق .





ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أن الانتصارات التي تتحقق في الفترة الحالية تعتبر إنجاز كبير للرياضة المصرية ودليل على التطور الكبير بعد الاهتمام غير المسبوق التي تشهده الرياضة المصرية في الفترة الحالية.



