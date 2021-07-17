موعد مباراة تشيلسي الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز





يستعد فريق الكرة الأول بنادي تشيلسي بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل لخوض مباريات النسخة الجديدة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "2021-2022".





موعد مباراة تشيلسي المقبلة بالدوري الانجليزي





و يواجه الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي منافسه كريستال بالاس بالجولة الأولى من منافسات النسخة الجديدة من

بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "2021-2022".





ومن المقرر أن تُقام مواجهة تشيلسي ضد كريستال بالاس ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج يوم 14 أغسطس المقبل.





وتذاع المباراة بين تشيلسي و كريستال بالاس على قناة "بي ان سبورت 1" المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.





الجدير بالذكر أن تشليسي الإنجليزي حصد لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب مانشستر سيتي بهدف دون رد سجله اللاعب كاي هافيرتز.



