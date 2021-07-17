Advertisements

موعد مباراة تشيلسي الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 17/يوليو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

يستعد فريق الكرة الأول بنادي تشيلسي بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل لخوض مباريات النسخة الجديدة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "2021-2022".

موعد مباراة تشيلسي المقبلة بالدوري الانجليزي 

و يواجه الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي منافسه كريستال بالاس بالجولة الأولى من منافسات النسخة الجديدة من
بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "2021-2022".

ومن المقرر أن تُقام مواجهة تشيلسي ضد كريستال بالاس ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج يوم 14 أغسطس المقبل.

وتذاع المباراة بين تشيلسي و كريستال بالاس على قناة "بي ان سبورت 1" المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.

الجدير بالذكر أن تشليسي الإنجليزي حصد لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب مانشستر سيتي بهدف دون رد سجله اللاعب كاي هافيرتز.

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

شاهد.. توقعات بنقص المياه في السودان الأسبوع المقبل بسبب السد الإثيوبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق هائل داخل هيئة المساحة المصرية بالهرم

منذ حوالي 10 ساعات

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مصدر يكشف لـ"الفجـر" حقيقة وفاة المشير طنطاوي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الرحيل أو التجديد.. برشلونة يحسم مصير نجمه

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل - الأهلي يصعق شباك كايزر تشيفز بالهدف الثالث (فيديو)

منذ نصف ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بواقعة غرق شقيق رامي صبري

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة.. موسيماني يُحقق انجازًا جديدًا ويُطارد رقم جوزيه التاريخي

منذ 17 دقيقة

ننفرد بنشر أول تصريح من الآثار ردًا على فيديو ساندي فوق الهرم

منذ حوالي 8 ساعات

جوارديولا يقرر طرد نجم مانشستر سيتي

منذ ساعة

عاجل - الأهلي يقضي على كايزر تشيفز بالهدف الثاني عبر "أفشة" (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - محمد شريف يضرب شباك كايزر تشيفز بالهدف الأول (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي ملك إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بالفوز على كايزر تشيفز بالثلاثة

منذ 17 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

عاجل.. ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية (تفاصيل)

عاجل - محمد شريف يضرب شباك كايزر تشيفز بالهدف الأول (فيديو)

10:14 م

عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:01 م

الضربة القاضية.. الزمالك يخطف هدف الأهلي

07:32 م

جوارديولا يقرر طرد نجم مانشستر سيتي

10:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس