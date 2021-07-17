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فاركو يهنئ الأهلي بتتويجه بطلا لدوري أبطال أفريقيا

السبت 17/يوليو/2021 - 11:01 م
فاركو
فاركو
علي نبوي
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يتقدم مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز يشار حسن عباس حلمي بخالص التهاني إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتمنى مجلس إدارة نادي فاركو خالص التهنئة إلى مجلس إدارة الأهلي ولاعبيه وجهازه الفني ومعاونيه بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي على حساب فريق نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

كما تتمنى إدارة نادي فاركو التوفيق لكافة الأندية التي تمثل مصر في المحافل الأفريقية والدولية.

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