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وزير الشباب والرياضة يطمئن على الفريق المصرى المشارك ببطولة العالم للالعاب الالكترونية باسبانيا

السبت 17/يوليو/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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اطمئن الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على حالة اعضاء الفريق المصرى المشارك ببطولة العالم للالعاب الالكترونية ( لعبة فالورنت)  المقامة حاليا فى اسبانيا، وتمنى لهم التوفيق والفوز والتمثيل الذى يليق بمصر.

وتبدء اليوم بطولة العالم فى لعبة ( فالورنت ) باسبانيا ويمثل مصر فيها فريق ( أنوبيس ) بقيادة مؤسس الفريق / يوسف محسن حيث يتقابل الفريق اليوم مع فرق الدول بيرو وبلجيكا وامريكا وتركيا وكوريا الجنوبية.

 

وقال شريف عبدالباقى ان الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد اصدر تعليماته بتيسير مشاركة الفرق المصرية التى لديها سجل من المشاركات المصرية والاقليمية والدولية فى مثل هذه المحافل الدولية،  خاصة الفرق واللاعبين الذين لديهم سجل منظم مع الاتحاد واللوائح المنظمة له .

 

ويتمنى مجلس ادارة الاتحاد المصرى للألعاب الالكترونية خالص الامنيات الطيبة للفريق بتمثيل قوى يستكمل معه مسيرة التفوق، خاصة وان الفريق يساهم ويدعم جهود الاتحاد فى تنظيم ونشر الرياضات الالكترونية.

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وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب ورياضة بطولة الالعاب الالكترونية

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