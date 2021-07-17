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عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

السبت 17/يوليو/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب صرف مكافآت إجادة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بعد التتويج بلقب إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

وجاء قرار مجلس إدارة الأهلي بصرف مكافآت إجادة للاعبي الفريق الأحمر بعد التتويج بلقب إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي وتقديرًا للمستوى الذي ظهر عليه الفريق في البطولة.

وأشاد مجلس إدارة النادي الأهلي بمسيرة الفريق الأحمر في البطولة منذ بدايتها وحتى التتويج باللقب.

وتوج الأهلي اليوم السبت بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد الفوز على كايز تشيفز بطل جنوب إفريقيا في المباراة النهائية بثلاثة أهداف دون رد.

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