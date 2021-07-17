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قرار مفاجئ من وزير الرياضة عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

السبت 17/يوليو/2021 - 11:02 م
اشرف صبحي
اشرف صبحي
علي نبوي
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قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والجهاز الفني بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه. 

وفاز فريق النادي الأهلي على منافسه فريق كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا  والتي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

أشاد الدكتور أشرف صبحي بأداء لاعبي النادي الأهلي طوال مشوارهم بالبطولة الإفريقية، واصرارهم على الفوز في مباريات البطولة بمختلف مراحلها حتي حسم لقب البطولة، لتضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية، و تأكيداً على تفوق الكرة المصرية على مستوى القارة الإفريقية. 

ويُجري وزير الشباب والرياضة عدة اتصالات هاتفية مع الكابتن محمود الخطيب، و سفير مصر لدي المغرب للاطمئنان على كافة الاستعدادات والإجراءات المتعلقة بعودة بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة. 

ومن المقرر، أن يقوم الدكتور أشرف صبحي باستقبال رسمي لبعثة النادي الأهلي بمطار القاهرة الدولي صباح غد الأحد فور وصولهم من المغرب، وذلك في إطار تشجيعه ومؤازرته للفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية المختلفة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الرياضة المصرية تعيش أزهي عصورها بتحقيق أبطال مصر - خلال الآونة الراهنة- للعديد من البطولات في مختلف الألعاب الرياضية على صعيد مشاركتهم في البطولات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

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